İlim Yayma Vakfı’ndan açıklama

'ÖNCELİĞİMİZ İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇÖZÜM ÜRETMEKTİR'

İlim Yayma Vakfı tarafından yapılan açıklama şu ifadelerle sonlandırıldı: "Vakıf olarak iyi niyetli yaklaşımlarımıza rağmen mülkiyet hakkımızın kullanılmasının İBB tarafından hukuka aykırı bir şekilde engellenmiş olmasını hiçbir şekilde kabul etmediğimizi beyan ediyor, her türlü kanuni hakkımızı kullanacağımızı ilan ediyoruz.

Bir kez daha vurguluyoruz ki eğer gerçekten mevzubahis Süleymaniye ise çatışmacı bir tavır değil iş birliğini önceleyen bir anlayışı odağımıza almalıyız. Politik çıkarların değil, tarihi bilincin esas alındığı bir bakış açısına ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Tüm paydaşların iyi niyetle hareket ettiği bir ortamda sorunun Süleymaniye'nin yararına olacak bir şekilde çözüleceğine inanıyoruz."

Göksu’dan İBB'ye hukuksuz işlem tepkisi!