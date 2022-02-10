SİYASİ CİNLİK YAPIYOR

Tabi bunun başka boyutları da var. Birkaç gündür iktidar mensupları önümüzdeki günlerde yeni bir düzenlemenin ortaya çıkacağını belirtiyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu da ön almak istedi. Böyle bir çalışmanın olduğunu düşünerek "Ben dedim yaptılar" a getirmek istiyor. Bunun adı siyasi cinliktir. Çözüm diyor projesi yok. Sadece ve sadece işi sündürmek ve kirletmek ve oradan siyasi ran elde etmek için yapılan bir açıklama. Başka bir izahı yok.