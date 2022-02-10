Mossad ajanlarının savunma ve sorguları tamamlandı: Tahliye talepleri reddedildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 200 kişilik ekiple bir yıl süren takibi sonrası ortaya çıkardığı, İsrail gizli servisi Mossad'ın 16 kişiden oluşan 5 ayrı hücresi çökertilmişti. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlanan sanıkların savunma ve sorguları tamamlandı. Salı günü başlayan duruşmalarda üç gün boyunca 16 sanığı ifadeleri tercüman aracılığıyla alındı. 14 tutuklu sanık ve sanık avukatları İstanbul Adliyesindeki mahkeme salonunda hazır bulundu. 2 tutuklu sanık duruşmaya cezaevinden görüntülü olarak bağlandı.