Mossad ajanlarının savunma ve sorguları tamamlandı: Tahliye talepleri reddedildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 200 kişilik ekiple bir yıl süren takibi sonrası ortaya çıkardığı, İsrail gizli servisi Mossad'ın 16 kişiden oluşan 5 ayrı hücresi çökertilmişti. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlanan sanıkların savunma ve sorguları tamamlandı. Salı günü başlayan duruşmalarda üç gün boyunca 16 sanığı ifadeleri tercüman aracılığıyla alındı. 14 tutuklu sanık ve sanık avukatları İstanbul Adliyesindeki mahkeme salonunda hazır bulundu. 2 tutuklu sanık duruşmaya cezaevinden görüntülü olarak bağlandı.
MÜDAHİLLİK VE GİZLİLİK TALEPLERİ
Ümmet Vakfı avukatı, davaya müdahillik talebinde bulunurken, sanık Ahmed J.A. Alqishawi davada gizlilik kararı verilip, duruşmaların kapalı yapılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı ise 16 tutuklu sanığın, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, Ümmet Vakfı'nın davaya müdahillik başvurusunu, suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle kabul etmedi. Sanık Alqishawi'nin davayla ilgili "gizlilik" talebini de reddeden heyet, sanıkların para trafiğine ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) rapor alınmasını kararlaştırdı. Duruşma iki ay sonraya ertelendi.
20 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR
7 Ekim 2021'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakalamış, daha sonra şebekenin yeni bir üyesinin tespit edilmesiyle şüpheli sayısı 16'ya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, 16 Mossad ajanının "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisleri isteniyor. Tamamı Arap asıllı olan sanıklar, Türkiye'deki üniversitelerden özellikle ileride savunma sanayiinde görev alabilecek yabancı öğrencilerin bilgilerini Mossad'a servis etmekle suçlanıyor.