Polisin uyarı ateşi açtığı otomobildeki kadın öldü

İstanbul'da polisin uyarı ateşi açtığı şüpheli otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti. Bakırköy
'de dün saat 15.10 sıralarında polisin uygulama noktasında "dur" ihtarında bulunduğu bir otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. E-5 güney istikametinde makas atarak kaçan sürücünün silah göstermesi üzerine, polisler durması için uyarı ateşi açtı. Çevredeki araçlara çarparak duran otomobilden yaya olarak kaçan S.K., yakalandı. Araçta yapılan incelemede, ön yolcu koltuğunda bulunan Y.A. adlı kadının mermi isabet etmesi sonucu yaralandığı anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan Y.A, kurtarılamadı. Araçta ayrıca bir miktar uyuşturucu madde, 1 dolu tabanca şarjörü ve seyyar çakar tertibatı ele geçirildi. Araç sürücüsü S.K.'nın kasten yaralama, tehdit, 6316 Sayılı Kanun'a muhalefet, uyuşturucu madde kullanma gibi suçlardan 8 kaydı bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili 2 polis gözaltına alındı.