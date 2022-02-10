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Giriş Tarihi: 10.2.2022

Polis memurlarının şark görev süresi düşüyor

AA
Polis memurlarının şark görev süresi düşüyor

Polis memurlarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki Şark görev sürelerinin düşürülmesini öngören yönetmelik değişikliği çalışmasında sona gelindi. Düzenlemeye göre yeni polisler, öncelikli olarak Batı illerine atanacak

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son aşamaya getirdiği yönetmelik değişikliğiyle, polislerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki Şark görev süreleri düşürülecek. Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü, personelden gelen talepler ve görüşler üzerine il ve ilçelerin görev sürelerini yeniden ele aldı. Bu kapsamda, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılması kararlaştırıldı. Uzun süredir devam eden çalışmalar sonunda, illerin ve ilçelerin görev sürelerini yeniden düzenleyen yönetmelik değişikliğinde sona gelindi. İlerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi planlanan yönetmelik değişikliğiyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere ilişkin görev süreleri düşürülecek. Bu bölgelerde görev yapan 62 bin 630 personel yeni sürelere tabi olacak.



YENİ POLİS BATI'YA
Hizmet süresi artırılan bazı yerlerde görev yapan polisler ise bu artıştan etkilenmeyecek. Ayrıca ikinci Şark görevini yapmakta olan personel, görev süresi 2 yıl olan birimler haricinde, yeni düzenlenen sürelerden 1 yıl eksik görev yapması durumunda Şark görevini tamamlamış sayılacak. Ancak emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel bu uygulamaya dahil edilmeyecek. Bu düzenlemeyle yaklaşık 7 bin 500 polis, Şark görevini tamamlamış olacak. Şark görevini bitirenler, talep etmesi halinde daha önce çalıştığı kadroya tekrar atanması için değerlendirmeye alınacak. Mezun olan polisler öncelikli olarak Batı illerine atanacak. Mesleğe önce Batı illerinde başlayan personel, görev yapmakta olduğu ilin süresi bitmeden atamaya tabi olmayacak, görev süresini bitirmesinin ardından bu durumda olanlar 2. Bölge (Şark) illerine atanacak. AA

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Polis memurlarının şark görev süresi düşüyor
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