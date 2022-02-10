Siirt’te PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Merkez Conkbayır Mahallesi Habra Deresi mevkiinde mühimmat bulundu.
Moloz yığınlarının altına gömülü halde ele geçirilen mühimmatlar: 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeğine ait dipçik, 15 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 812 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet 9 mm kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği yay mekanizması, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği pistonu.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.