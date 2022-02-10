Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na fatura tepkisi: CHP’nin siyasi iflas ilanıdır

Muhalefet ve siyaset üretme konusunda, çok ciddi bir cari açıkla karşı karşıyalar. Bu açığı kapatmak için husumet ya da yıkım siyasetine yönelilyorlar. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrının mantıki neticesi, CHP'nin üzerine oturduğu meşruiyet zemininin ortadan kalkması demektir.

Bunların yaptıkları, toplumun gözünde ne kadar zavallı bir seviyeye düştüklerini gözler önüne seriyor. Bu demokratik ve siyasi bir muhalefet değildir."

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