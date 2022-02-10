Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NA FATURA TEPKİSİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturaları ile ilgili açıklamasına tepki gösteren Ömer Çelik, "CHP, muhalefeti husumet siyasetine çeviriyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması CHP'nin siyasi iflas ilanıdır." ifadelerini kullandı.
"CHP, DEMOKRASİYİ KENDİNE ALAN AÇMAK İÇİN KALDIRAÇ OLARAK KULLANIYOR"
Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Sadece bu somut olayla ilgili değerlendirelecek bir açıklama değil. CHP, demokrasi kavramı ile muhalefet kavramını yan yana getiremiyor. Demokrasilerde muhalefet son derece kıymetli bir tavırdır. Nihayetinde belli çerçeveler içinde bunun yapılmasına demokratik muhalefet diyoruz. Muhalefet yapacağı zaman bir husumet siyasetine çeviriyor CHP yönetimi... Demokrasiden çok haz etmediğini görüyoruz. Dmeokrasiyi kendine bir alan açmak için kaldıraç olarak kullanıyor.
Bir siyasi partinin kanunsuzluğu teşvik etmesi kendi varlık sebebini ortadan kaldırması demektir. Bu düzeydeki bir siyasi partinin ve genel başkanının muhalefet etmek adına kanunsuzluğu teşvik eder duruma düşmesi, demokrasi kavramı ile ne kadar kavgalı olduklarını gösteriyor.
Muhalefet ve siyaset üretme konusunda, çok ciddi bir cari açıkla karşı karşıyalar. Bu açığı kapatmak için husumet ya da yıkım siyasetine yönelilyorlar. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrının mantıki neticesi, CHP'nin üzerine oturduğu meşruiyet zemininin ortadan kalkması demektir.
Bunların yaptıkları, toplumun gözünde ne kadar zavallı bir seviyeye düştüklerini gözler önüne seriyor. Bu demokratik ve siyasi bir muhalefet değildir."
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi: CHP'nin siyasi iflas ilanıdır | Video