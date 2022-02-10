Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor
Giriş Tarihi: 10.2.2022 17:05 Son Güncelleme: 10.2.2022 17:06

Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor

Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor.  Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor. Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek.

Uzaktan Sağlık Hizmetini, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip, Bakanlıkça ruhsatlı sağlık kuruluşları sunabilecek. Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara E-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak. USH hayırlı olsun!

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Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor
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