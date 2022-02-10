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Giriş Tarihi: 11.2.2022 00:01

Son dakika... Sokak'ta yürürken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü 4 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Son dakika... Sokak’ta yürürken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü 4 yaralı

İstanbul'da, sokakta yürüyen 5 kişilik gruba silahlı saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan biri hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Barbaros Mahallesi'nde sokakta bulunan 5 kişinin üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Olayda 5 kişi yaralanırken yaralılardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Barbaros Mahallesi 1110'uncu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 5 kişiye kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Açılan ateşte kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 4 YARALI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1 tanesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 1'i ağır yaralı 4 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan kurşunlar park halinde bulunan bir minibüse ve işyerinin camlarına da isabet etti. Çevrede önlem alan polis ekipleri, olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Son dakika... Sokak'ta yürürken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü 4 yaralı
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