TBMM Başkanı Şentop’tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması: Bu konu net: Yeni sistemde 2 kere seçilme hakkı getirildi

TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Şentop'un açıklamalarından satır başları:
Komisyon'da hiçbir arkadaş, muhalefet partileri de dahil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamaycağına dair hiçbir ifadesi olmamış. Genel kurulda da bu rapor görüşülmüş. Yine itiraz eden olmamış. 5 sene önce bu konu net bir şekilde belirtilmiş. Burada Meclis görüşmelerine bakılır, Komisyon görüşmelerine bakılır. Burada yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanın 2 kere seçilmesi kararı almıştır. Bu konu nettir. 101. madde dediğimiz bu madde 2018'de yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlamış oluyor.
DOKUNULMAZLIK DOSYALARI
Dokunulmazlık dosyalarının kapsamı çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız ile ara ara görüşüyoruz. Dokunulmazlığın var oluşunun sebebi, yasama faaliyetinin yürütülebilmesi içindir. Suç işlemek için çıkarılmış bir şey değildir. Suistimal hallerinde Anayasa'da dokunulmazlığın kaldırılması hakkı verilmiştir.
AYŞENUR ASLAN'A TMT TEPKİSİ
Türk Mukavemet Teşkilatı'na getirilen değerlendirmeler çok yanlıştır. Bu teşkilat olmasaydı bir tane yaşayan Türk görmek mümkün olmazdı.