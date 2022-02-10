TBMM Başkanı Şentop’tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması: Bu konu net: Yeni sistemde 2 kere seçilme hakkı getirildi

TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şentop'un açıklamalarından satır başları:

Komisyon'da hiçbir arkadaş, muhalefet partileri de dahil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamaycağına dair hiçbir ifadesi olmamış. Genel kurulda da bu rapor görüşülmüş. Yine itiraz eden olmamış. 5 sene önce bu konu net bir şekilde belirtilmiş. Burada Meclis görüşmelerine bakılır, Komisyon görüşmelerine bakılır. Burada yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanın 2 kere seçilmesi kararı almıştır. Bu konu nettir. 101. madde dediğimiz bu madde 2018'de yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlamış oluyor.