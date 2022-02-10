Teröre kucak göçmene ölüm! Yunanistan’ın iki yüzlülüğü

Edirne'de, geçen Salı günü, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki Mandakoru mevkiinden Yunanistan'a geçen 23 kişilik düzensiz göçmen kafilesi, Yunan askerleri tarafından giysilerinin bir kısmı alınarak Türk topraklarına geri itildi. Yağmurda ıslanan düzensiz göçmenlerden bazıları, gece eksi 4 dereceyi bulan soğukta donarak öldü. Önceki gün 12 düzensiz göçmenin cesedi, devam eden aramalarda ise 7 düzensiz göçmenin daha cesedi bulundu. Düzensiz göçmenlerden 5'inin daha Meriç Nehri içindeyken donarak öldüğü ve cesetleri Edirne AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarıldığı öğrenildi. Yunanistan'ın Avrupa Birliği sınırında yaptığı vahşet büyük yankı uyandırdı. Aynı zamanda bu vahşetle Yunanistan'ın ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıkmış oldu.
MÜLTECİ KAMPINI ÖRGÜTE TESLİM ETTİLER
Sovyetler Birliği'nden kaçan mültecilerin barınması amacıyla 1949'da Atina'nın güneydoğusunda kurulan Lavrion kampı, 1980 askeri darbesi sonrası Yunanistan'a sığınan terör örgütü mensuplarına kucak açtı. 1993'ten itibaren kampın yönetimini ise PKK terör örgütü ele geçirdi. Halen Yunanistan Göç Bakanlığı'na bağlı olan kamp, İnsani yardım kisvesi adı altında terör örgütünün Avrupa'daki yapılanmalarından sözde Kürt Kızılayı yardımları ile faaliyetlerini sürdürüyor. Kamp günümüzde Türkiye'den illegal olarak yurtdışına çıkan PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından kırsal alana eleman temini, mali destek, lobi faaliyetleri ve Avrupa'ya geçiş amaçlı kullanılıyor. Çeşitli suçlardan aranan ya da açık dava dosyası olan teröristler, eğitim sonrası Türkiye'ye eylem amaçlı gönderiliyor. Kampta MLKP, MKP, DHKP-C, TKP/ML ve FETÖ mensupları da barınıyor.
İTİRAFÇI KAMPIN YÖNETİMİNİ VE İŞLEYİŞİNİ TEK TEK ANLATTI
SABAH, Türkiye için ulusal güvenlik tehdidi oluşturan Lavrion kampına gidip orada örgütsel eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönen PKK üyesinin ifadesine ulaştı. Türkiye'den kaçak yollarla Yunanistan'a geçtikten sonra yakalandığında Türkiye'de adi suçlardan dolayı yakalama kararı olduğunu söyleyerek serbest kaldığını anlatan itirafçı, daha sonra Türkiye'den tanıdığı bir kişi aracılığıyla Lavrion kampına götürüldüğü anlattı.
KAMP DEĞİL, ÖRGÜTÜN EĞİTİM ÜSSÜ
Kampta 40 gün kadar kaldığını, kampın mülteci kampından daha ziyade örgüt üssüne dönüştürüldüğünü anlatan zanlı "kampta PKK/KCK'nın örgütsel faaliyetlerinin yürütüldüğünü gördüm. Örgüt kitapları ile Abdullah Öcalan'ın savunmaları okunuyor, örgütsel sinevizyonlar izleniyordu. Buradaki örgüt üyeleri 2 ay örgütsel eğitime tabi tutuluyordu. Lavrio kampında ideolojik eğitimi tamamlananları Kuzey Irak'a gönderiyorlardı. Beni de Kuzey Irak'a göndermeyi teklif ettiler ancak kabul etmedim. Kırsala katılım yapan şahıslara, Kuzey Irak pasaportu çıkartılarak Atina havalimanından Dubai'ye Dubai den de aktarma ile Kuzey Irak'ta bulunan Süleymaniye havalimanına gittiğini biliyorum. Türkiye sınırında yoğun İHA baskısıyla örgüte katılım yapılamadığında örgüt üyeleri Atina üzerinden PKK/KCK'ya katılım sağlıyordu. Bu kişiler Türkiye'den Lavrion kampına bilinçli olarak gelip, ideolojik eğitim aldıktan sonra kırsala gitmek isteyen kişilerdir" dedi.
KAMPIN YÖNETİMİ MURAT KARAYILAN'IN ELİNDE
İtirafçı sözde mülteci kampının yönetimini ilişkin de önemli bilgiler verdi. Kampta üçlü bir yönetimin olduğunu belirten zanlı "bu üçlü yapıda YJA Star denilen kadın yönetimi ve KCK adı verilen yönetim mevcut. KCK genel yönetimi iki kişiden oluşurken bunlardan biri Lavrio kampı sorumlusu diğeri de Atina'da bulunan Kurtuluş kampı sorumlusudur. Kamp, direk olarak KCK yapılanması yöneticisi Murat Karayılan'a bağlı" dedi.
KARAYILAN'DAN ÖZEL VİDEO İLE KANDİL'E DAVET
Kampta PKK'lı üst düzey yöneticilerin yanı sıra birçok ismin bulunduğunu belirten itirafçı, Murat Karayılan'ın KCK üst yönetimine alacağı isimleri de video ile davetini nasıl yaptığının detaylarını anlattı. Kampta kalanlar arasında örgüt tarafından önemsenen 3 ismin bulunduğunu belirten itirafçı "Bu üç kişi de bizzat örgüt elebaşlarından Murat Karayılan tarafından hazırlanan video ile Kandil'e davet edildiklerini hep birlikte izledik. Murat Karayılan tarafından gönderilen videoda bu kişilerin Kandil'e davet edilmelerinin sebebinin PKK/KCK'nın üst yönetiminde yer alacaklarını duydum. Bu 3 kişinin de iltica ile kampta bulunduklarını biliyorum. Üçünün de Dubai üzerinden Kuzey Irak'a gönderilmesini ilişkin çalışma yapıldığını biliyorum" dedi.