Teröre kucak göçmene ölüm! Yunanistan’ın iki yüzlülüğü





KARAYILAN'DAN ÖZEL VİDEO İLE KANDİL'E DAVET



Kampta PKK'lı üst düzey yöneticilerin yanı sıra birçok ismin bulunduğunu belirten itirafçı, Murat Karayılan'ın KCK üst yönetimine alacağı isimleri de video ile davetini nasıl yaptığının detaylarını anlattı. Kampta kalanlar arasında örgüt tarafından önemsenen 3 ismin bulunduğunu belirten itirafçı "Bu üç kişi de bizzat örgüt elebaşlarından Murat Karayılan tarafından hazırlanan video ile Kandil'e davet edildiklerini hep birlikte izledik. Murat Karayılan tarafından gönderilen videoda bu kişilerin Kandil'e davet edilmelerinin sebebinin PKK/KCK'nın üst yönetiminde yer alacaklarını duydum. Bu 3 kişinin de iltica ile kampta bulunduklarını biliyorum. Üçünün de Dubai üzerinden Kuzey Irak'a gönderilmesini ilişkin çalışma yapıldığını biliyorum" dedi.