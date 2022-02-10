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Giriş Tarihi: 10.2.2022 19:15

Zürafa Sokak’ın kültürel dönüşümü için ilk kazma vuruluyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Zürafa Sokak’ın kültürel dönüşümü için ilk kazma vuruluyor

İSTANBUL'UN tarihi semtlerinden olan Karaköy’de atıl vaziyette bulunan Zürafa Sokak'ın kültürel dönüşümü için ilk fiziki adım atılıyor. İş makinasının giremediği Zürafa Sokak'taki 5 bina kontrollü şekilde yıkılacak.

İstanbul'un tarihi semtlerinden Karaköy Galipdede Caddesi Zürafa Sokak'taki genelev uzun süre önce boşaltılıp harabe halde bırakıldı.Beyoğlu Belediyesi ile mülk sahiplerinin ve sanat danışmanlarının ortak toplantısıyla bu alanın dönüşüme girip kitaplık ve kafe gibi turizme hizmet verecek alanlar haline getirilmesine karar verildi. Yapılan toplantılar sonucunda bu alanın kentsel dönüşüm çerçevesinde mal sahiplerinin de görüşleri alınarak yıkımına karar verildi. Tarihi sokakta kullanılamayacak durumda olan 5 binanın yıkım işlemleri 11 Şubat Cuma günü ilk balyozun vurulması ile başlayacak. Sokağın fiziki yapısı nedeniyle iş makinelerinin kullanılmasına uygun olmadığı için yıkım işlemleri kontrollü bir şekilde gerçekleştirilecek.

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Zürafa Sokak’ın kültürel dönüşümü için ilk kazma vuruluyor
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