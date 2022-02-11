4 ilde tapu dolandırıcılığına operasyon

İstanbul polisi tapu çetesine yönelik bir süredir araştırma yapıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla ekipler sabah saatlerinde harekete geçti. Başsavcılık, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda, aralarında emniyet müdür yardımcısı, tapu müdür yardımcısı ve noter çalışanları da olan şüphelilerin tamamı yakalandı.

İLK GRUBA SUÇÜSTÜ

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aynı soruşturmada daha önce de sahte vekaletname ile tapuda dolandırıcılık yapmaya çalışan 14 kişinin suçüstü yakalandığı belirtildi. Emniyet ekiplerinin fiziki takibi sonunda yakalanan ilk gruptakilerin ifadelerinden ve dijital materyallerde yapılan incelemelerden yola çıkılarak ikinci operasyonun yapıldığı öğrenildi. Son operasyonla birlikte, tapu dolandırıcılığı yapmaya çalışan şebekeye yönelik gözaltı sayısı 29'a çıkmış oldu.