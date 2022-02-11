AK Partili Kabaktepe’den, Kaftancıoğlu’nun algısına ’Navigasyon’lu gönderme: gidecekleri yere yabancı olanlar kullanır.

"HER TÜRLÜ İNDİRİMİ UYGULADIK, UYGULAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Elektrik tarifelerinde yapılacak yeni düzeneleme ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Muhalefetin özellikle elektrik ve doğal gaz konusunda spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Televizyonlara baktığımız zaman batıda şu an elektrik, doğal gaz fiyatları nerelerde. Biz şu anda vatandaşlarımızı çok daha rahatlatabilmek için her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz. Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN ERDOĞAN PAYLAŞIMI

Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'ın 20 kilometre mesafedeki Sultanbeyli'ye giderek "vatandaşın gerçekliğinin ne olduğunu öğrenebileceğini" ifade edip, "Erdoğan'ın gerçekleri öğrenmek için rota oluşturması gerektiğini" söyledi.