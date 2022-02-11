AK Partili Kabaktepe’den, Kaftancıoğlu’nun algısına ’Navigasyon’lu gönderme: gidecekleri yere yabancı olanlar kullanır.

Koronavirüs testi negatife dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün mesaisine döndü. Cuma namazının ardından kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
"HER TÜRLÜ İNDİRİMİ UYGULADIK, UYGULAMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Elektrik tarifelerinde yapılacak yeni düzeneleme ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Muhalefetin özellikle elektrik ve doğal gaz konusunda spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Televizyonlara baktığımız zaman batıda şu an elektrik, doğal gaz fiyatları nerelerde. Biz şu anda vatandaşlarımızı çok daha rahatlatabilmek için her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz. Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN ERDOĞAN PAYLAŞIMI
Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'ın 20 kilometre mesafedeki Sultanbeyli'ye giderek "vatandaşın gerçekliğinin ne olduğunu öğrenebileceğini" ifade edip, "Erdoğan'ın gerçekleri öğrenmek için rota oluşturması gerektiğini" söyledi.
KABAKTEPE'DEN KAFTANCIOĞLU'NA YANIT: NAVİGASYONU GİDECEKLERİ YERE YABANCI OLANLAR KULLANIR
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kaftancıoğlu'na yanıt verdi. CHP İl Başkanının yapmış olduğu paylaşımın hakikatten uzak olduğunu ve sahte algıya kurban gidildiğini belirten Kabaktepe, Kaftancıoğlu'nun Erdoğan'ın açıklamalarının tamamını dinlemediğini vurguladı ve "rota" üzerinden Kaftancıoğlu'na yüklendi.
Kabaktepe yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:
"Canan Hanım; Konuşmanın tamamını dinlememiş, sözü tam anlamamış ve hakikati sahte algıya kurban etmişsiniz. Herkesçe malumdur ki; navigasyonu, genelde 'gidecekleri yere yabancı olanlar' ve 'aradığı konumu bulamayanlar' kullanır.
Bizim; o yolları gitmek için kılavuza, gönüllere dokunmak için aracıya, milletimizin derdi ile dertlenmek için polemiklere ihtiyacımız yok! Sultanbeyli'yi navigasyonsuz bulacağınız günleri görmek dileğiyle"