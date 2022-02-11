AK Parti, MHP ve BBP harekete geçti! Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusu

AK Parti, MHP ve BBP, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili ifadelerine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.



NE OLMUŞTU



Halk TV sunucusu Ayşenur canlı yayında terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını hedef alarak, "İllegal ve suikastçı bir örgüt" ifadelerini kullandı.

Ayşenur Arslan'dan haddi aşan sözler: Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı | Video

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN ARSLAN'A TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Arslan'ın skandal açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır..." dedi.

RTÜK HAREKETE GEÇMİŞTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Arslan'ın skandal açıklamasıyla ilgili harekete geçildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şahin, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.



KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR: ŞANLI DİRENİŞİN SEMBOLÜDÜR

Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün EOKA'cı çetelere karşın örgütlediği, halkımızın namus ve şerefini korumakla mükellef destansı bir direnişin abideleşmesidir. Cahillikle konuşmak olmaz.

Ayşenur Arslan'dan haddi aşan sözler: Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı | Video

KKTC medyasından Ayşenur Arslan'a tepki: Özür dile!

KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Ayşenur Arslan'a sert sözler: TMT şanlı bir direnişin örgütüdür