CHP İlçe Başkanı adam öldürmeye teşebbüsten tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Savaştepe İlçe Başkanı Umut Dinç, arkadaşları Mehmet A., Ahmet Ş, Ercüment Ç ve Ozan K birlikte ilçede bulunan bir eğlence mekanında alkol aldılar. Bir süre sonra alkolünde etkisiyle aralarında kavga etmeye başlayan ilçe başkanı ve arkadaşlarını barda bulunan diğer müşteriler ayırdı.