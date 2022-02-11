CHP İlçe Başkanı adam öldürmeye teşebbüsten tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Savaştepe İlçe Başkanı Umut Dinç, arkadaşları Mehmet A., Ahmet Ş, Ercüment Ç ve Ozan K birlikte ilçede bulunan bir eğlence mekanında alkol aldılar. Bir süre sonra alkolünde etkisiyle aralarında kavga etmeye başlayan ilçe başkanı ve arkadaşlarını barda bulunan diğer müşteriler ayırdı.
BOŞ ARAZİYE ÇAĞIRDI KURŞUN YAĞDIRDI
Yaşana tartışma sonrası evine giden CHP İlçe Başkanı Umut Dinç, kavga ettiği arkadaşlarını telefonla arayarak saat 03:30 sıralarında Uedaş Hizmet binasının yanında bulunan boş alanda buluşmaya çağırdı. Belirlenen yerde buluşan taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Çıkan kavgada Umut Dinç, yanında getirdiği silahla rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateşte Mehmet A, Ozan K, Ahmet Ş ve kaçarken hareket halindeki tankere çarpan Ercüment Ç. yaralandı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Mehmet A Savaştepe Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Mehmet A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Diğer yaralılar yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Olay sonrasında suç aletiyle birlikte yakalanan CHP Savaştepe İlçe Başkanı Umut Dinç, adam öldürmeye teşebbüsten çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kepsut Cezaevine konuldu