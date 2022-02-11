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Giriş Tarihi: 11.2.2022 22:52

Emniyetten sahte para operasyonu

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Emniyetten sahte para operasyonu

Zonguldak İl  Emniyet  Müdürlüğü KOM Şube  Müdürlüğü  tarafından  sahte  para  operasyonu  gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İncivez Mahallesinde bulunan bir market işletmecisinin gece saatlerinde kendisinden yapılan bir alışveriş karşılığında 100 TL sahte para verildiğinden bahisle şikâyette bulunulduğu bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalarda; sahte banknot ile alış veriş yapan şüphelilerin Ö.A. 38, B.K. 27 ve S.S. 25 isimli şahıslar olduğu, ilimize İstanbul ilinden kiralık araç ile geldikleri tespit edilerek yapılan takip sonucu yakalandılar. Şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde 40 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirilirken, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile üç şüpheli de mevcutlu olarak sevk edilmek üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

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Emniyetten sahte para operasyonu
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