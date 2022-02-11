Emniyetten sahte para operasyonu

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İncivez Mahallesinde bulunan bir market işletmecisinin gece saatlerinde kendisinden yapılan bir alışveriş karşılığında 100 TL sahte para verildiğinden bahisle şikâyette bulunulduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalarda; sahte banknot ile alış veriş yapan şüphelilerin Ö.A. 38, B.K. 27 ve S.S. 25 isimli şahıslar olduğu, ilimize İstanbul ilinden kiralık araç ile geldikleri tespit edilerek yapılan takip sonucu yakalandılar. Şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde 40 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirilirken, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile üç şüpheli de mevcutlu olarak sevk edilmek üzere gözaltına alındığı öğrenildi.