ESHOT borç parayla mazot alacak

Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan belediye meclis toplantısında ESHOT'un borçlanma talebi masaya yatırılacak. Komisyonlara sevk edilecek önerge ile Tunç Soyer borçlanma için meclisten yetki isteyecek. Yine aynı meclis toplantısında bankalardan alınacak 421 milyon liralık borcun, akaryakıt ve madeni yağ alımı için Makine ve İkmal Daire Başkanlığına ek ödenek olarak aktarılması görüşülecek. Eğer her iki önerge de kabul görürse bir zamanlar otobüs alımı için borçlanmaya giden ESHOT Genel Müdürlüğü, bu sefer borç para ile piyasadan mazot ve madeni yağ almak için bankaların kapısını çalmış olacak.

YAKIT GİDERLERİNİ DAHİ KARŞILAYAMAZ DURUMA GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in popülist politikaları toplu ulaşım şirketi ESHOT Genel Müdürlüğü'nü de vurdu. Kurum, her gün 2 milyona yakın İzmirlinin yararlandığı otobüslerin yakıt giderlerini dahi kendi öz kaynakları ile karşılayamaz hale geldi. Durum böyle olunca ESHOT çareyi borçlanmada buldu.

421 MİLYON LİRALIK BORÇLANMAYA GİDİLECEK

Önümüzdeki pazartesi günü şubat ayı olağan meclisini gerçekleştirmeyi planlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kent içi toplu ulaşımın can damarlarını oluşturan ESHOT'a 421 milyonluk kredi kullanımına ilişkin önerge meclis gündemine taşınacak.

AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALINACAK

Yine aynı meclis toplantısında Bankalardan alınacak 421 milyon liralık borcun akaryakıt ve madeni yağ alımı için ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Makine ve İkmal Daire Başkanlığına ek ödenek olarak aktarılması konuşulacak.

BÜYÜKŞEHİR GARANTÖR OLACAK

Komisyonlara gönderilecek her iki önerge de önümüzdeki hafta içinde gerçekleştirilecek ikinci ya da üçüncü oturumda görüşülüp karara bağlanacak. Önergelerin kabul görmesi halinde ESHOT Genel Müdürlüğü borçlanma için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından izin alacak. ESHOT Genel Müdürlüğü'nün bankalardan alacağı 421 milyon liralık krediye Büyükşehir Belediyesi garantör olacak. Tüm bu işlemlerin ardından Soyer, en uygun koşulları sağlayan banka ile el sıkışacak. Bankadan sağlanan 421 milyon liralık kredi akaryakıt ve madeni yağ alımı için ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı Makine İkmal Daire Başkanlığının makine ve madeni yağ alımları kalemine ek ödenek olarak aktarılacak. Böylece daha önce otobüs filosunu gençleştirmek için finans kuruluşlarının kapısını çalan ESHOT bu sefer günlük mazot ve akaryakıt ihtiyacını karşılamak için borç para almış olacak.

2 AY ÖNCE DE 450 MİLYON BORÇLANMIŞTI

ESHOT Genel Müdürlüğü, son olarak 2021 yılı Kasım ayında borçlanmaya gitmişti. Tunç Soyer, belediye meclisinden aldığı yetki ile ESHOT Genel Müdürlüğüne 450 milyon liralık borçlanma için bankalarla masaya oturmuştu.