FETÖ kendi üyelerini kodlamış!

KHK ile 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kapatılan Polis Akademisi'ne ilişkin yürütülen operasyonlar kapsamında FETÖ'nün mensuplarını rakamlarla derecelendirerek kodladığı hazırlanan iddianamelerde anlatıldı. İddianamelerde Fetullahçı Terör Örgütü'nün sızdığı diğer devlet kurumlarında olduğu gibi Polis Akademisi'nde de yaptığı 'kodlama' taktiği, örgüt tarafından hazırlanan Excel dosyalarında yer aldı.

1 İLE 5 ARASINDA DERECE



Örgüt mensuplarına yönelik operasyonlarda ele geçirilen dijital dokümanlardan elde edilen dosyalarda 'Okuldaki en son derece', 'Master liste', 'Sayfa1've 'Bilgi' gibi isimlerle listeler hazırladığı, bu listelerde ise akademide bulunan şahısları rakamlarla kategorilendirerek kodlama yaptıkları aktarıldı. Excel dosyasında yer alan 'Okuldaki en son derece' sütununda 1 ile 5 arasında değişen sınıflandırma ile 'Dış' ve 'İlgi' şeklinde şahısların örgütsel durumlarını kaydettikleri belirlendi.

5'LİK 'TAM BAĞLI' ÖĞRENCİ KODLAMASI



Örgütün kodlama listesinde yer alan 4 ve 5 rakamlarıyla sınıflandırılmış sanıkların iddianamelerinde, '1'rakamının 'Örgüt vasıtası ile okula girmiş ancak irtibatını kesmiş haber alınamayan görüşmeye gelip gitmeyen kişiyi ve dini hassasiyetlerini kaybetmiş kişiyi', '2'nin 'Dini hassasiyetleri olan Cuma namazlarına giden kişiyi' '3'ün 'Örgütle irtibatı en alt seviyede olan kişiyi', '4'ün 'Mahrem yapı ile orta seviyede ilişkisi olan kişiyi', '5''in ise 'Mahrem yapı ile üst seviyede ilişkisi olan kişiyi' temsil ettiği anlatıldı. Kapatılan Polis Akademisi'ne ilişkin soruşturmalar kapsamında 'Okuldaki en son derece' sütununda örgütün rakamlarla derecelendirerek kodladığı eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi Polis Koleji öğrencisi olan bin 459 kişinin tespiti yapıldı. Yapılan derecelendirme sonucunda öğrencilerin büyük bir kısmının örgüte 'tam bağlı' olduğu görüldü.