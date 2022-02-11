Firari FETÖ’cü Necmeddin Ulusal özel ekip tarafından yakalandı!

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip FETÖ/PDY silahlı terör örgütü firari üyelerini yakalayarak yargıya teslim ediyor. Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Fetullahçi Terör Örgütü tarafından 'örgüt içerisinde teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede' seklinde kodlanan firari 1. Sınıf Emniyet Müdürü Necmeddin Ulusal özel ekip tarafından yapılan başarılı operasyonla saklandığı kayıtsız evde yakalandı.

97 KİŞİLİK ÖZEL LİSTEDEYDİ



15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin hemen sonrasında Emniyet Genel Müdür yardımcıları Muammer Bıçak, Feridun Taşçı, Adana eski Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ve Personel Daire Başkanlığında görevli bulunan Emniyet Müdürleri Mahmut Azmaz ve Recep Kaplan gibi isimlerle birlikte 97 kişilik gözaltı listesinde bulunan Necmeddin Ulusal 2018 Temmuz ayında görülen davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayni davada kendisi gibi yargılanan 16 emniyet müdüründen 11'ine 7 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası verildi. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan İhraç Emniyet Müdürü Necmeddin Ulusal emniyetteki işlemlerinin ardından Sincan Ceza infaz kurumuna götürüldü.

FETÖ’cü müdürlerin cezaları onandı