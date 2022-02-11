İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Örgütün kurban taktiğiyle para topladığı ortaya çıktı

İstanbul Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, TEM Şube Müdürlüğü ekipleri Terörün Finansmanının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; "Dar'ul Erkam Fisebilillah" (@darul_ekram1) isimli Twitter hesabı tarafından, "İkramınız Kurban Olsun" sloganıyla Suriye'de bulunan örgüt mensupları ile işbirlikçilerine gönderilmek üzere kurban bedeli adı altında yardım toplandığını tespit etti.

KURBAN ADI ALTINDA ÖRGÜTE YARDIM

850 TL değerindeki yardım bedelinin, Yavuz Selim B. adına özel bir bankanın hesabına yatırılması yönünde paylaşım yapıldığı ve bahse konu şahsın adına kayıtlı bulunan banka hesapları ile alakalı olarak MASAK tarafından rapor düzenlendi. Yapılan araştırmalara göre DEAŞ terör örgütüne finans kaynağı sağladığı değerlendirilen Yavuz Selim B. 'ye ait MASAK tarafından hazırlanan tarafımıza gönderilen hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, İstanbul ilinde ikamet kaydı bulunan ve DEAŞ terör örgütü ile irtibatı/iltisakı olabileceği değerlendirilen 23 şahsa yönelik "6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etme" Suçundan gözaltı işlemleri yapıldı. İstanbul merkezli 16 ayrı ilçe ile Bursa İlinde 1 adres olmak üzere toplam 26 Sabah saatlerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.