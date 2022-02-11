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Giriş Tarihi: 11.2.2022 15:32

İstanbul’un 'Kadir Abisi' vefatının birinci yılında törenle anılacak

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’un ’Kadir Abisi’ vefatının birinci yılında törenle anılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi Eski Başkanı Merhum Dr. Mimar Kadir Topbaş, vefatının birinci yıldönümünde Beyoğlu’nda düzenlenecek özel programla anılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan ve İstanbul'un abisi olarak gönüllerde yer alan Kadir Topbaş ölümünün birinci yıldönümü nedeniyle özel tören düzenlenecek. Atatürk Kültür Merkezi'nde 13 Şubat Pazar günü saat 18.00'da düzenlenecek programda; siyaset, iş, sanat, medya ve akademik camiadan çok sayıda önemli isim bir araya gelerek Merhum Kadir Topbaş'ı yâd edecek. Kadir Topbaş'ın anısına hazırlanan özel fotoğraf sergisinin açılışıyla başlayacak programda belgesel gösterimi de gerçekleştirilecek.

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İstanbul’un 'Kadir Abisi' vefatının birinci yılında törenle anılacak
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