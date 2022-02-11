Kamerun vatandaşı esnafı böyle dolandırdı

İstanbul'da katıldığı bir mobilya fuarında tanıştığı Kamerun vatandaşı Eric Abanda tarafından dolandırıldığını belirten esnaf C.K. şikayette bulundu. Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlatarak Eric Abanda'yı 3 ay teknik ve fiziki takibe aldı. İstanbul'da olduğu belirlenen şüpheli, kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı. Otel odasında yapılan aramada siyah paketler, sahte dolarlar, gerçek dolarlar ve kendisi tarafından yapılan sahte para dönüştürme cihazı ele geçirildi.

ESANAFI BÖYLE DOLANDIRMIŞ



İstanbul'da mobilya fuarına katılan Eric Abanda kendisini 'diplomat' olarak tanıttığı ortaya çıktı. Abanda'nın, Ankara'dan fuara katılan esnafı, 'Ben diplomatım. Ülkemde satmak üzere sizden 2 milyon 800 bin dolarlık mobilya alacağım' diyerek ağına düşürdüğü belirlendi. Yaklaşık 1 ay sonra Altındağ'daki mobilya dükkanına gelen şüpheli Abanda, alışveriş için C.K. ile görüştü. Görüşme sırasında şüpheli Abanda, C.K.'ye 'Bizim ülkemizden dolar çıkarmak çok zor.

O yüzden biz dolarları siyah kağıt olarak dışarı çıkartıyoruz. Ancak siyah kağıda özel toz var dökünce dolar kendi rengini alıyor. Kesinlikle sahte değil, şimdi testte yaparız' dedi. Abanda testte, yanındaki siyah kağıtlara özel toz dökünce dolarlar yeşil rengini aldı. Bunun üzerine esnaf C.K., bir personelini yeşil rengi alan dolarlardan birini bozdurmak üzere bankaya gönderdi. Bankada doları bozunca esnaf C.K.'nin Abanda'ya güvendiği öğrenildi. Ancak söz konusu testte kullanılan doların ise normalde de gerçek olduğu saptandı.

GERÇEK PARALARI KOYDUĞU CİHAZ SAHTE PARA VERDİ



Abanda güven sağladıktan sonra dolarları gerçek rengine çevirmek için esnaf C.K.'den geri vermek üzere 260 bin lira istedi. Bunun üzerine C.K. kasasındaki 260 bin lirayı Abanda'ya verdi. Abanda'da paraları kendisinin yaptığı özel cihaza yerleştirdi. Cihazın diğer tarafından 260 bin liranın sahtesi çıktı. Abanda, çıkan bu sahte paraları esnaf C.K.'ye verdikten 'Bu dolarlar sende kalsın yarına yeşil rengini alacak merak etme' dedikten sonra iş yerinden ayrıldı. Daha sonra paraları kontrol eden C.K. sahte olduğunu anladı.