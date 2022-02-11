Metroda usulsüz kart satışına baskın

Metro İstanbul'un Güvenlik İzleme Merkezi'den (GİM) dün saat 11.00'de T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Aksaray istasyonundaki Biletmatik bölgesinde usulsüz İstanbulkart satışı yapan şahıslar olduğu tespit edildi.

İstasyonda bulunan Biletmatiklerden aldıkları İstanbulkartları sattığı anlaşılan şahısların bilgilerinin GİM polisi ile paylaşılmasının ardından polis ekipleri saat 12.00'de 5 kişiyi yakalayarak Aksaray Polis Karakolu'na götürdü.



Akşam saatlerinde de Beyazıt tramvay istasyonunda usulsüz kart satışı yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Şahısların üzerinde toplam 74 adet İstanbulkart ele geçirildi.