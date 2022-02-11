Haberler Gündem Haberleri Metroda usulsüz kart satışına baskın
Giriş Tarihi: 11.2.2022 16:21

Metroda usulsüz kart satışına baskın

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Metroda usulsüz kart satışına baskın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul’un işletmesini yaptığı Aksaray tramvay istasyonunda İstanbulkart satışı yaptığı tespit edilen şahıslar emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Metro İstanbul'un Güvenlik İzleme Merkezi'den (GİM) dün saat 11.00'de T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Aksaray istasyonundaki Biletmatik bölgesinde usulsüz İstanbulkart satışı yapan şahıslar olduğu tespit edildi.

İstasyonda bulunan Biletmatiklerden aldıkları İstanbulkartları sattığı anlaşılan şahısların bilgilerinin GİM polisi ile paylaşılmasının ardından polis ekipleri saat 12.00'de 5 kişiyi yakalayarak Aksaray Polis Karakolu'na götürdü.

Akşam saatlerinde de Beyazıt tramvay istasyonunda usulsüz kart satışı yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Şahısların üzerinde toplam 74 adet İstanbulkart ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Metroda usulsüz kart satışına baskın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA