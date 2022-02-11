Son dakika: ÖSYM duyurdu! 2022 YKS başvuruları başladı

Bugün ÖSYM tarafından 2022 YKS kılavuzu yayınlandı. Buna göre yeni kimlik kartı olan adaylar, ÖSYM aday işlemleri sistemine internet üzerinden kayıt olabilecek.

KILAVUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

Öte yandan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

SINAV ÜCRETİ 115 TL OLARAK BELİRLENDİ

Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav içni sınav ücreti 115 TL olarak belirlendi.

HES KODU ZORUNLU

Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor. Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirecek. Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatacak.

YKS SINAVLARI NE ZAMAN OLACAK

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.