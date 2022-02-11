PKK, saldırı talimatını Diyarbakır HDP’ye gönderdi

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri ile eski HDP
Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş
ve Figen Yüksekdağ
'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ifadeleri okunan gizli tanık "ABC123", HDP'nin eylem çağrısının terör örgütü PKK tarafından yapıldığını, "katliam" talimatı verildiğini ve bunun üzerine saldırıların başladığını kaydetti. Gizli tanık, HDP'lilerin yaptığı çağrının PKK tarafından Diyarbakır HDP Merkez Binası'na kurye ile gönderildiğini duyduğunu aktardı. FETÖ
'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin bölücü örgüt PKK tarafından bilindiğini kaydeden gizli tanık, "Darbe gününe kadar kullanılan kampların darbeden sonra değiştirildiğini öğrendim. Darbeden önce kamplara Türkiye operasyon düzenlediğinde kampların sağına, soluna bomba atılıyordu, ıskalanıyordu. Darbeden sonraki operasyonlarda neredeyse pencere deliğinden roket girmeye başladı" sözleriyle FETÖ ile PKK'nın kirli işbirliğini de gözler önüne serdi.