Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: PKK'ya ağır darbe! 29 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 11.2.2022 11:03 Son Güncelleme: 11.2.2022 11:14

Son dakika haberi: PKK'ya ağır darbe! 29 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: PKK’ya ağır darbe! 29 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika haberi: PKK'ya ağır darbe! 29 terörist etkisiz hale getirildi
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