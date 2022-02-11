Son dakika haberi: PKK’ya ağır darbe! 29 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.