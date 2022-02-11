Son dakika! Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları kanunsuzluğu teşviktir

"KENDİ BELEDİYE BAŞKANLARI TARAFINDAN REDDEDİLEN..."

Ömer Çelik ayrıca "Bir parti için muhalefet üretmek yetenek işidir. Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez...

Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır. Bir kere daha sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur." diye ekledi.