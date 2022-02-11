Son dakika! Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları kanunsuzluğu teşviktir

Son dakika haberleri...CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün paylaştığı videoda elektrik faturasını ödemeyeceği yönündeki açıklamasına tepkiler sürüyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlu'na kanunsuzluğu teşvik ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi.
"DEMOKRASİYLE KAVGALI OLDUKLARINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"
Ömer Çelik "Sayın Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor.
Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır. Bir siyasi parti kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır. Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek siyasi partinin iflasıdır." ifadelerini kullandı.
"KENDİ BELEDİYE BAŞKANLARI TARAFINDAN REDDEDİLEN..."
Ömer Çelik ayrıca "Bir parti için muhalefet üretmek yetenek işidir. Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez...
Sn Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 11, 2022
Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır. Bir kere daha sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur." diye ekledi.