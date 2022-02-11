Uyarının ardından çıkış yapıp tekrar giriş yapmak isteyen kullanıcılar ise yine yukarıda yer alan görseldeki uyarıyla karşılaşıyor. Öte yandan Twitter'daki sorunun global olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı. Sorun kısa sürede çözüme kavuşurken, uygulama tekrar erişime açıldı.

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA: TEKNİK HATAYI DÜZELTTİK

Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Zaman çizelgelerinin yüklenmesini ve Tweetlerin gönderilmesini engelleyen teknik bir hatayı düzelttik. Artık her şey normale dönmeli." denildi.