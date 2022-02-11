Son dakika haberi... Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Paylaşım yapabilen kullanıcılar, ana sayfadaki hareketleri görüntüleyemiyor. Yapılmak istenen işlemin ardından, 'Bir hata oluştu ama endişelenmene gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim' uyarısı verdi. Twitter erişim sorunu geçtiğimiz dakikalarda çözülürken, uygulamaya girişte alınan hata ortadan kalktı.
Uyarının ardından çıkış yapıp tekrar giriş yapmak isteyen kullanıcılar ise yine yukarıda yer alan görseldeki uyarıyla karşılaşıyor. Öte yandan Twitter'daki sorunun global olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı. Sorun kısa sürede çözüme kavuşurken, uygulama tekrar erişime açıldı.
TWİTTER'DAN AÇIKLAMA: TEKNİK HATAYI DÜZELTTİK
Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Zaman çizelgelerinin yüklenmesini ve Tweetlerin gönderilmesini engelleyen teknik bir hatayı düzelttik. Artık her şey normale dönmeli." denildi.