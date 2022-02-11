Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Twitter'da erişim sorunu yaşandı! Twitter'daki sorun çözüldü mü?
Giriş Tarihi: 11.2.2022 21:07 Son Güncelleme: 11.2.2022 21:25

Son dakika! Twitter'da erişim sorunu yaşandı! Twitter'daki sorun çözüldü mü?

Son dakika! Twitter’da erişim sorunu yaşandı! Twitter’daki sorun çözüldü mü?

Son dakika haberi... Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Paylaşım yapabilen kullanıcılar, ana sayfadaki hareketleri görüntüleyemiyor. Yapılmak istenen işlemin ardından, 'Bir hata oluştu ama endişelenmene gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim' uyarısı veriliyor. Sorun kısa sürede çözüme kavuşurken, uygulama tekrar erişime açıldı. Twitter erişim sorunu ve kesinti nedeni hakkında açıklama bekleniyor. Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Zaman çizelgelerinin yüklenmesini ve Tweetlerin gönderilmesini engelleyen teknik bir hatayı düzelttik. Artık her şey normale dönmeli." denildi.

Son dakika haberi... Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Paylaşım yapabilen kullanıcılar, ana sayfadaki hareketleri görüntüleyemiyor. Yapılmak istenen işlemin ardından, 'Bir hata oluştu ama endişelenmene gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim' uyarısı verdi. Twitter erişim sorunu geçtiğimiz dakikalarda çözülürken, uygulamaya girişte alınan hata ortadan kalktı.

Uyarının ardından çıkış yapıp tekrar giriş yapmak isteyen kullanıcılar ise yine yukarıda yer alan görseldeki uyarıyla karşılaşıyor. Öte yandan Twitter'daki sorunun global olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı. Sorun kısa sürede çözüme kavuşurken, uygulama tekrar erişime açıldı.

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA: TEKNİK HATAYI DÜZELTTİK

Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Zaman çizelgelerinin yüklenmesini ve Tweetlerin gönderilmesini engelleyen teknik bir hatayı düzelttik. Artık her şey normale dönmeli." denildi.

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Son dakika! Twitter'da erişim sorunu yaşandı! Twitter'daki sorun çözüldü mü?
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