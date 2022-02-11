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Giriş Tarihi: 11.2.2022 10:48

Tunceli’de askerlerin operasyon dönüşü helikoptere alınması kameralara yansıdı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de askerlerin operasyon dönüşü helikoptere alınması kameralara yansıdı

Jandarma Genel Komutanlığı, Tunceli’de operasyon sonrası jandarma komandoların karla kaplı sarp araziden helikopterle alındığı görüntüleri paylaştı.

Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından zorlu kış şartlarına rağmen, operasyonlarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yer yer 4 metreyi bulan sarp ve karla kaplı arazilerde teröristlerin izini süren güvenlik güçlerine havadan da helikopter desteği veriliyor.

Tunceli’de askerlerin operasyon dönüşü helikoptere alınması kameralara yansıdı | Video

Jandarma Genel Komutanlığı en son Tunceli'de operasyon sonrası jandarma komandoların sarp ve dik araziden alındığı görüntüleri paylaştı. Görüntülere pilot ile komandoların telsiz konuşmaları da yansıdı.

Paylaşımda, "Geride kimseyi bırakmadık. İzleyeceğiniz görüntülerde jandarma havacılık pilotlarımız ile jandarma komandolarımız arasında gerçekleşen konuşmalar gerçek bir operasyona aittir" denildi.

Skorksy tipi helikopterlerin sarp arazide yaptığı keskin manevralar büyük beğeni topladı.

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Tunceli’de askerlerin operasyon dönüşü helikoptere alınması kameralara yansıdı
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