Vali Tutulmaz, öğrencileri ziyaret etti, masa tenisi oynadı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 'Spor yapmayan öğrenci kalmasın projesi' kapsamında Kilimli İlçesinde Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencilerine tenis masası, tenis raketi ve tenis topu hediye etti, öğrenciler ile masa tenisi oynadı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, beraberinde Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in katıldığı etkinlikte, sınıfları da gezerek öğrenciler ile sohbet etti. Sosyal medya kullanımı ve dijital ortamlarda dikkatli olmalarını istedi.

Öğretmenlerle bir araya gelen Vali Tutulmaz, çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasını ve sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlendirilmelerini istedi.

Hafta sonu olması nedeniyle okulda yapılan İstiklal Marşı törenine katılan Vali Tutulmaz, çocuklara iyi hafta sonları diledi.