8 hakim ve savcı kesin olarak meslekten çıkarıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, meslekten çıkarılan 8 hakim ve savcının yeniden inceleme talebini değerlendirmek üzere toplandı. Toplantıda, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 1 Ekim 2021 tarihli kararı ile meslekten çıkarılmalarına karar verilen, eski İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi Kemal Babaoğlu, eski Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Şeref Murat Erkılıç, eski Yargıtay Tetkik Hakimi Mehmet Uçar, eski Kayseri Cumhuriyet Savcısı Tuğba Yeter Aydın, eski Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Erdem Burak Bakırcı, eski Sakarya Cumhuriyet Savcısı Şerif Fidan, eski Elbistan Cumhuriyet Savcısı Ömer Aslan ve eski Fethiye Cumhuriyet Savcısı Aykut Keser'in yeniden inceleme talepleri değerlendirildi.



8 HAKİM VE SAVCININ MESLEKTEN ÇIKARILMASINA KESİN OLARAK KARAR VERİLDİ



Genel Kurulda, Kurul'un 1 Ekim 2021 tarihinde verdiği meslekten çıkarma kararı yerinde bulunarak değiştirilmesine yer olmadığına, ilgililerin inceleme taleplerinin ayrı ayrı esastan reddine oy birliği ile kesin olarak karar verildi.