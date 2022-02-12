Ankara Büyükşehir'den zorbalık: BELPA esnafına Pitbull'lu şiddet! "Elim ayağım titredi, bayılıyordum"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden devraldığı BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun 15 aydır hizmet vermemesi, tesiste bulunan esnafı da mağdur ediyor. BELPA Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Durak'ın, pitbull cinsi köpekle BELPA Buz Pateni Spor Salonu'na geldiği ve esnafın tesise girişini önlediği ortaya çıktı. Esnaf, mağduriyet yaşadığı gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.
BELPA esnafı içini SABAH'a döktü:
"BİZİMLE BAŞ EDEMESİNİZ"
Cem Yücer: "Çağrı Durak geçen hafta sonu tesise pitbull cinsi yasaklı ırk köpekle gelip gövde gösterisi yaptı, bizleri korkutmaya çalıştı. Talimat vererek tesise girişimizi engellemeye çalışıyor. 15 aydır iş yapamıyoruz. Tesis kapalı ve geldikleri günden beri 'Buralar bizim' diyerek taciz ettiler. BELPA Genel Müdürü Ramazan Değerli ve Çağrı Durak, 'Bizimle baş edemezsiniz, biz belediyeyiz ve istediğimizi yaparız. Siz geçmiş kiracılarsınız ve sizi çıkartacağız' gibi yanlı bir yönetim şekli ile hep kötü davrandılar. Biz partili değiliz ve bize tam bir düşmanlık içindeler. 'Siz gideceksiniz ve bizim kendi adamlarımız gelecek, size yapacağımızı biliriz' diyerek gördükleri yerde rahatsızlık verip her türlü yasak koyma yoluna gidiyorlar."
"ELİM AYAĞIM TİTREDİ, BAYILIYORDUM"
Bahri Güngör: "Ankara Büyükşehir Belediyesi tesisi 15 ay önce Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden çalışır durumda devraldı. Faaliyette olan tesisi kapattılar, 'tadilat' dediler, bir çivi dahi çakmadılar. Geçen hafta tesise gittim, ANFA güvenlik görevlileri, tesis müdür ve yardımcıları büyük bir hışımla el kol hareketi yaparak üzerime yürüdüler. 'Eşyalarınızı toplayın, yoksa ben kaldırırım sorumluluk almam. Sizi istemiyoruz, burada sonunuz kötü olur' diyerek üzerime yürüdüler. Başım döndü, düşer gibi olunca sakinleştiler. Tehditvari sözlerle üstüme çullanıp kovarcasına tesisten dışarı attılar. Ben engelli ve ciddi rahatsızlıkları olan bir insanım. Elim ayağım titredi, bayılıyordum. 2 gün kendime gelemedim."
Turan Kaya: "Huzurumuz ve gelirimiz yok. Aslında devralmadan 15 gün önce yarışmalar yapılmış, çalışan tesisi keyfe keder çalıştırmadılar. Sporcular dahil hepimiz mağdur olduk. İyice bunalmamız ve tesisten ayrılmamız için tesisin hususi açılmadığını düşünüyorum. Çay ocağı işletmecisi engelli şeker hastası bir arkadaşımız vad. Çay ocağı işletmecisinin tesiste üzerine yürümüşler. Arkadaşımız savcılığa gitti. Bize zulüm ediyorlar. Bu mu belediyecilik ve insanlık? Ekmeği derdinde olan insanlardan ne istiyorlar? Her gün yeni bir zorbalıkla karşılaşıyoruz." Deniz Balta: "Tesis boşuna bekletildi. Çalışan bir tesisti. Makineler yatmaktan çürüdü ve çok masraf çıkarıldı. Çalışan tesisi kapatıp eski makine dairesinin kullanılmayan alanlarının videosu çekildi. Bu tesisin kapanmasını gerektirecek hiçbir sebep yoktu. Çok kötü davranışlara maruz kalıyoruz. Sayın Mansur Yavaş'a 15 ay yalvardık ancak bir kez bile görüşemedik ve derdimizi anlatamadık. Çağrı Durak kendisi ile konuşmaya çalışan esnafı tersleyip su şişeleri fırlatıyor. Ben Mansur Yavaş'a oy verdim. Oyum helal değil."
"YENİLEYECEĞİZ" BAHANESİYLE ESNAFI TEHDİT EDİYORLAR
Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 1.5 yıl önce buz pateni tesisini mülkiyetin sahibi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devretti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise BELPA Buz Pateni Tesisleri'nde kiracı olarak bulunan esnafı kapı dışarı etmek istedi. Esnafa tahliye yazısı gönderdi. Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, BELPA esnafının işgalci değil kiracı olduğuna karar verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi 'yenileyeceğiz' bahanesi ile BELPA esnafını tesisten çıkarmak istiyor.