Atacağımız adımlar güçlü Türkiye için

Başkan
Erdoğan, Kovid-19 hastalığı sonrası ilk cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi
'nde kıldı. Dün öğle saatlerinde Kısıklı
'daki konutundan ayrılan Erdoğan'ın gittiği camide cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı
Ali Erbaş kıldırdı. Çamlıca Vakfı
tarafından Erdoğan'ın sağlığına kavuşması için okunan 1000 hatm-i şerifin duasının ardından Erdoğan cemaate hitap etti:
BİZİM İÇİN DUA EDEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN:
Rabbim nice cuma bayramlarına bizleri kavuştursun. Her şeyden önce tüm mümin kardeşlerimizin bu hatm-i şerifi, Rabbim kabul buyursun. İnsanlığın Kovid felaketinden bir an önce kurtulması için Rabbimizin 'Ya Hafız' ismi şerifine sığındık. Rabbim tüm insanlığı muhafaza eylesin. Bu süre içerisinde gerek şahsım gerek eşim, ailem için bu duaları yapan kardeşlerimden Allah razı olsun.
HEDEF, ÜLKEMİZİN ÖRNEK ÜLKELER ARASINDA GÖSTERİLMESİ:
Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah ülkemizi dünyada örnek ülkeler arasında göstermeye bizleri de muktedir eylesin. İktidarımızı, inşallah bu mücadele için attığımız adımların bereketini de bize göstersin. Atacağımız adımlar, ülkemizin çok daha güçlü, çok daha diri olması içindir, birliği, beraberliği, dirliği içindir. Rabb'im bizlere bunu da en kısa zamanda göstersin inşallah.
RABBİM BİZİ RAMAZANA KAVUŞTURSUN:
Bu üç aylar içerisinde Leyle-i Regaib
'e adım atıldı. Şimdi Leyle-i Miraç'a yürüyoruz. Rabbim bu üç aylar içerisinde yaptığımız, yapacağımız tüm ibadetlerin bereketini de bizlere göstersin. Âlemi İslam
'ın birliğini, beraberliğini -elhamdülillah- çok daha güçlü kılsın. Gerek Diyanet İşleri Başkanı'mızdan gerek şu mübarek camimizdeki imam, müezzin tüm kardeşlerimden Allah razı olsun. Bu hatm-i şerifleri indiren kardeşlerimden Allah razı olsun. Rabbim recebe, şabana kavuştuğumuz gibi ramazana ve Ramazan Bayramı
'na da bizleri kavuştursun.