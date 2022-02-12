Bakan Karaismailoğlu: "Biz heykellerle değil, ekonomiye can verecek projelerle yatırım yapıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa'daki ziyaretlerini sürdürüyor. Doğancı Barajı Tünel Şantiyesindeki çalışmalar hakkında görüşmeler yapan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra bir basın açıklaması düzenledi. Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinin kesişim ve geçiş bölgesinde yer alan Bursa'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 29 milyar 500 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Bu yatırımlar içinde, karayolu yatırımları önemli yere sahip. 1993-2002 yılları arasında Bursa'nın karayolu yatırımları için yalnızca 4 milyar lira yatırım yapılırken, Hükümetlerimiz döneminde bu miktarı 15 milyar liraya çıkardık. Bizim felsefemizde az laf çok iş yazar. Birileri gibi sadece söz söyleyip ertesi gün unutmuyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek, Türkiye'yi bir adım daha ileri taşımak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz" diye konuştu



"BURSA'DA 18 AYRI YATIRIMIN BEDELİ 3 MİLYAR 405 MİLYON LİRA"

Karayollarının AK Parti'den önceki halini hatırlatan Karaismailoğlu, "Bozuk yollar, konforsuz ve güvensiz seyahat, yatırım yapılmayan il ve ilçeler, varlığı unutulmuş bir Bakanlık devraldık. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri ile ihmal edilen her ulaşım modunda olduğu gibi karayollarında da reform başlattık. Bursa'nın 20 yıl önceki halini hatırlatmak istiyorum. 2003'te Bursa'da sadece 194 kilometre bölünmüş yol varken, 406 kilometre daha yol yaparak, bu standarttaki yol uzunluğunu 600 kilometreye çıkardık. Şehir genelindeki karayollarının yarısına yakını bölünmüş yol olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bursa'daki bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu da 148 kilometreden alıp, 766 kilometreye çıkardık. Hükümetlerimiz döneminde, Bursa genelinde 278 kilometre tek yol yapım gerçekleştirdik. Bir adedi tek ve 3 adeti de çift tüp olmak üzere, toplamda 13 bin 129 metrelik 4 tünel inşa ettik. Şehirde yaptığımız 274 köprünün toplam uzunluğu 20 bin 801 kilometreye ulaşıyor. Halen Bursa genelinde devam eden 18 ayrı karayolu yatırımlarının toplam proje bedeli; 3 milyar 405 milyon liranın üzerindedir" dedi.