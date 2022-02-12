‘BAR ziyareti yeni fırsatlar yaratacak’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, pazartesi günü, Birleşik Arap Emirlikleri
'ne tarihi bir ziyarette bulunacak. 14-15 Şubat'ta Abu Dabi
ve Dubai
'yi kapsayacak programlarda Türkiye'nin üretim kapasitesi, ulaşım ve nakliye avantajları değerlendirilecek. Özellikle sağlık ve teknoloji altyapı alanlarında yatırım fırsatları ele alınacak. Türk iş dünyası açısından da büyük önem taşıyan ziyarette Dubai'ye yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir fiziki ticaret heyetinin de yer alacağı ifade ediliyor. Türk şirketlerinin Dubai'yi konumu dolayısıyla Asya
'ya açılan yeni bir kapı olarak değerlendirmesi de öngörülüyor. Erdoğan, Abu Dabi'de başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler ile imzalanacak anlaşmaların töreninde bulunacak. 15 Şubat günü Dubai'ye geçecek olan Erdoğan, "Dubai Expo" kapsamında "Türk Milli Günü" açılışına katılacak. DEİK Türkiye- BAE İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz
, "BAE ziyareti, son dönemde iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerde kazanılan olumlu ivmeyi daha da hızlandıracaktır. Mevcut yeni alanlara da yayılmasıyla birlikte Türk özel sektörü için yeni fırsatlar yaratılacaktır" dedi.