Bursa’da cinnet getiren polis 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde Rezidens ve AVM'lerin bulunduğu kalabalık bir bölgede boşanma aşamasındaki eşi Yasemin A. ve onun dostu olduğunu iddia ettiği Yahya A'nın önünü kesen, Asayiş Şubede görevli polis memuru Bilal A, dehşet saçtı. Yaşanan tartışma ve çıkan arbede sonrası silahını çeken memur eşini ve yanındaki kişiyi başından vurarak öldürdü. Bu sırada olay yerinden geçen bir kadın ise kasığına isabet eden bir mermi nedeniyle yaralandı. Polis memuru Bilal A. cinayet işlediği tabanca ile kısa sürede birlikte gözaltına aldı. Bilal A. polis otosuna bindirilip ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yüzlerce kişinin geçtiği işlek cadde üzerinde meydana gelirken, polis ekipleri güvenlik şeridi ile olay yerini çembere aldı.