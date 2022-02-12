CHP’li İBB’den, genel başkana manidar gönderme

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun, 'Elektrik faturasını ödemeyeceğim, siz de ödemeyin' çıkışı sonrasında vatandaşın su faturalarını da ödemek istemediklerini belirtmesi İBB'yi rahatsız etti. İSKİ
tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İSKİ'nin 2022 yılı için hesapladığı elektrik maliyeti, 1 milyar 300 milyon TL iken son elektrik zamlarıyla bu rakam 3 milyar TL'ye yükselmiştir. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizden bu durumu dikkate alarak faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz" denildi.