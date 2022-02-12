Haberler Gündem Haberleri CHP’li İBB’den, genel başkana manidar gönderme
Giriş Tarihi: 12.2.2022

CHP’li İBB’den, genel başkana manidar gönderme

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
CHP’li İBB’den, genel başkana manidar gönderme
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Elektrik faturasını ödemeyeceğim, siz de ödemeyin' çıkışı sonrasında vatandaşın su faturalarını da ödemek istemediklerini belirtmesi İBB'yi rahatsız etti. İSKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İSKİ'nin 2022 yılı için hesapladığı elektrik maliyeti, 1 milyar 300 milyon TL iken son elektrik zamlarıyla bu rakam 3 milyar TL'ye yükselmiştir. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizden bu durumu dikkate alarak faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz" denildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li İBB’den, genel başkana manidar gönderme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA