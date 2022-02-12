İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış 23 operasyonu başladı!

İçişleri Bakanlığı Tunceli'de 'Eren Kış 23 (Tunceli Mercan Dağları) Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonda 1062 personel, 66 operasyonel tim görev aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada:
"Bölgede barınan teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Tunceli İlinde "EREN KIŞ-23 (TUNCELİ-MERCAN DAĞLARI) ŞEHİT J.ASB.ÜÇVŞ. CELİL MUTLU" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.062) personel [(66) operasyonel tim] görev alıyor.
Ayrıca, Diyarbakır'da dün başlayan EREN KIŞ-22 operasyonu kapsamında, birlikleri yerinde denetleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN, bugün de Tunceli'ye geçerek, bölgede başlatılan Eren Kış-23 operasyonu hakkında, Tunceli Valisi Mehmet Ali ÖZKAN ile birlikte, yerinde bilgi aldı ve komandolarla bir araya gelerek, onlara moral verdi.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor." ifadelerine yer verildi.