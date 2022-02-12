İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış 23 operasyonu başladı!

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.062) personel [(66) operasyonel tim] görev alıyor.

Ayrıca, Diyarbakır'da dün başlayan EREN KIŞ-22 operasyonu kapsamında, birlikleri yerinde denetleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN, bugün de Tunceli'ye geçerek, bölgede başlatılan Eren Kış-23 operasyonu hakkında, Tunceli Valisi Mehmet Ali ÖZKAN ile birlikte, yerinde bilgi aldı ve komandolarla bir araya gelerek, onlara moral verdi.