MİT, İran istihbaratının kaçırma timini çökertti

Milli İstihbarat Teşkilatı
(MİT) ile İstanbul Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçırma planı yapan bir şebekeyi daha çökertti. İran istihbaratı ile bağlantılı 12 kişinin yakalandığı operasyonda aralarında İranlı bir albayın da bulunduğu, muhaliflerin kaçırılmasının planlandığı ortaya çıktı.
By Sağlam Savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam
ile yanında çalıştırdığı İran vatandaşı Morteza Soltan Sanjarı'nın İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçırma arayışında oldukları ortaya çıktı. Sağlam ve Sanjarı'nın, İran istihbaratı adına faaliyet gösteren Seyedmehdi Hosseini ve Ali Ghahramanıhajıabad'dan talimatlar aldığı tespit edildi. İranlı muhaliflerin kaçırılması işlemleri için Sağlam ve ekibine peyderpey 150 bin ABD doları ödendiği, kaçırılması planlanan diğer isimler için de ayrıca ödeme yapılacağı vaadinde bulunulduğu öğrenildi. Kaçırma planı, İran istihbaratının kaçırılmasını istedikleri kişilerin isimlerini Morteza Soltan Sanjarı ve İhsan Sağlam'a iletmesi ile başladı.
Sonraki aşamada ise yer tespiti yapıldı. Kaçırılacak İranlıların yaşadıkları bölgeyi bulan Sanjarı ve Sağlam, bu kişilerle tanışarak güvenlerini sağladı. İran istihbaratının kaçırılması için verdiği isimlerden biri de İran Nizami Ordusu
'nda görevli Albay Mashali Fırouzi Yaghoub Hafız'dı. İhsan Sağlam, Denizli
'de yaşayan muhalif isme ulaşmak için Hafız'ı Türkiye'ye getiren kaçakçıyı işkenceyle konuşturdu. Sanjarı ve Sağlam, tanıştıkları Hafız'a güvenini kazanmak için İran istihbaratının peşinde olduğunu, isterse ailesi ile başka bir ülkeye kaçırma vaadinde bulundu. Buna inan Hafız ve ailesi başka bir ülkeye kaçacaklarını sanırken 17 Şubat 2019'da çete tarafından İranlı istihbaratçılara teslim edildi. İran istihbaratına çalışan Seyedmehdi Hosseini, Sanjarı ve Sağlam'a 1 milyon dolar karşılığında İran Deniz Kuvvetleri
'nde görev yaparken Türkiye'ye kaçan M.R.'nin da İran'a getirilmesi talimatını verdi. Yalova
'da bir restoranda çalıştığı tespit edilen M.R. ile yakınlaşması için İhsan Sağlam ve Morteza Soltan Sanjar'ın ekibinden Hakan Sağlam
görevlendirildi. İranlı M.R. ile aynı restoranda çalışmaya başlayan Hakan Sağlam, samimiyeti ilerletince M.R. ile İhsan Sağlam ve Morteza Soltan Sanjarı'yı tanıştırdı.
Sağlam ve Soltan, M.R.'ye ABD'ye kaçak gidebilme ümidi verdi. Ancak planlar İran istihbaratının M.R.'yi İran'a getirmesi için görevlendirdiği bir diğer isim olan emekli TSK mensubu Hüdaiverdi Çıtak'ın da girişimlerde bulunması ile bozuldu. M.R. şüphelenince, ekip planı sonlandırmak zorunda kaldı. MİT, İhsan Sağlam ile Morteza Soltan ve ekibinin kaçırma planlarını tespit etti. MİT ve İstanbul Tem Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışması ile 2 İran vatandaşı ve 12 Türk vatandaşı gözaltına alındı. 3 İranlı hakkında arama kararı çıkartıldı. 14 şüpheli, 9 Şubat 2022'de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İran İstihbaratı'nın 9 kişilik suikast timiyle İsrailli iş adamı Yair Geller'e düzenlemek istediği suikastı da MİT engellemişti. Türkiye, MİT'in bu başarılı operasyonunu da SABAH'tan öğrendi.