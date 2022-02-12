‘O kadında şiddete uğrayan annemi gördüm’

ESKİŞEHİR
'DE, eşi Shanaz N
. (47) ve kızı Nasimgül A
.'yı (32) sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi'ye (62), engel olmaya çalışırken çıkan arbedede sırtından bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan ve 3 gün sonra tahliye edilen Tolga Daşkıran (19), yaşadıklarını anlattı. Daşkıran, "Annem de zamanında şiddet görmüştü. Zaten o kadında da kendi annemi gördüm" dedi. Shanaz N. ise ifadesinde Daşkıran'ın, kendisini ölümden kurtardığını belirtip, "Orada bulunan gençler eşimi tutmasaydı beni öldürecekti" diyerek eşinden şikâyetçi oldu. Abdulkadir Ahmadi, tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.