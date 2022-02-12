Şanlıurfa’da sokak satıcılarına operasyon: 13 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniye Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Viranşehir ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şahıslara operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 18 parça halinde 230 gram Metamfetamin, 16 parça halinde 18 gram bonzai maddesi, 14 parça halinde 62 gram Esrar maddesi, 2 parça halinde 33.52 gram Toz Esrar, 2 adet hassas Terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 91 adet fişek ve 9 bin 795 TL para ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 13 şüpheli şâhıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı.