Şanlıurfa’da tarihi eserler ele geçirildi

Operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken 2 şahıs ise gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı (JASAT) ekipleri, Haliliye ilçesinde tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgiler doğrulsunda çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde kimliğini gizleyen JASAT ekibi, tarihi eseri satmak isteyen şahısla Kamberiye Mahallesi eski belediye önünde bir araya geldi. Görüşme sonrası alışverişin yapılacağı mekana yürüyen kimliğini gizleyen JASAT ekibi ile şüpheli şahıs mekana gitti.

Fiziki takibin de yapıldığı adrese JASAT ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleşen operasyonda, 1202 adet sikke, 1 adet İbranice yazması tarihi kitap, 108 adet eski dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan objeler, 1 adet parşömen yazit, 1 adet ortaçağ dönemine ait tarihi eser niteliği taşıyan üzerinde hayvan figürü vazo ve 1 adet eski dönemlere ait tarihi değeri olduğu değerlendirilen seramik kase ile 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.