Sedef Kabaş’ın 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi

Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
'na "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın başlattığı soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Sedef Kabaş'ın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya, bakanlara yönelik "görüntülü iletiyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan ise 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplam 3 yıl 9,5 aydan 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.