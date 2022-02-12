Haberler Gündem Haberleri Sedef Kabaş’ın 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi
Giriş Tarihi: 12.2.2022

Sedef Kabaş’ın 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Sedef Kabaş’ın 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi
Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Sedef Kabaş'ın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya, bakanlara yönelik "görüntülü iletiyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan ise 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplam 3 yıl 9,5 aydan 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
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Sedef Kabaş’ın 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi
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