Sınır ötesinde teröre darbe

Suriye
'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 33 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından yapılan operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin (TSK) yaptığı sınır ötesi Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerine bölgede görevli komandolar geçit vermiyor. Kalabalık bir grup PKK/YPG'li teröristin bölgedeki askeri üs alanına saldırı hazırlığı yaptığı yönünde istihbari bilgiler üzerine, güvenlik en üst seviye çıkarılırken keşif ve gözetleme çalışmaları artırıldı.
OBÜSLER VURDU
Gözetleme vasıtaları sonucu, PKK'lı terörist grubun ağır silahlarla bölgeye saldırı girişiminde oldukları belirlendi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla önce belirlenen bölge, komandolar tarafından uzun namlulu ağır makineli silahlarla ateş altına alındı. Ardından etkili mesafesi 40 kilometreye kadar olan yerli üretim Fırtına Obüsleri ile nokta atışları yapıldı. Fırat Kalkanı bölgesinde 28 ve Barış Pınarı bölgesinde de 1 olmak üzere 29 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte araçları da top atışlarıyla imha edildi. Öte yandan Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolu'na taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylece dün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 33'e ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı
, Twitter hesabından operasyonlara ilişkin bilgiyi, "Teröre ve teröriste geçit yok"mesajı ile paylaştı.
DİYARBAKIR KIRSALINDA EREN OPERASYONU
İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır'da Eren Kış- 22 Şehit Jandarma Er Fedai Efe Operasyonu başlatıldı. Bölgede barınan teröristleri "ara-bul-yok et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve huzur, güven ortamını pekiştirmeyi amaçlayan operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1280 personel görev alıyor. 7 Kasım 2021'de başlayan operasyonlarda 20 terörist etkisiz hale getirildi. Ömer ÇETİN / SABAH