Vatandaşımız için indirimleri sürdüreceğiz

LİDERLERİN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid- 19'u atlattıktan sonra ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı. Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası sağlık durumundan yapacağı ziyaretlere, ekonomiden faturalarda indirim çalışmasına kadar pek çok konuda önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Pazartesi nasip olursa Birleşik Arap Emirlikleri 'ne bir seyahatim olacak. Evimde de çalışmalarım uluslararası, ulusal hepsini aynı şekilde yürüttüm. Ankara 'da arkadaşlarımla olamadım fakat İstanbul 'dan Ankara'ya sürekli video konferansla olsa da irtibatı sürdürdük. Geçen hafta cumartesi günü Zonguldak 'taki tünellerin açılışına yine buradan katıldım. Tabii muhteşem eser meydana geldi. Adına yakışır oldu, Teoman hocamız Allah rahmet eylesin bambaşka bir isimdi.Evdeyken sürekli Ankara'dan gelen notlar vardı, o notları inceledim. Görüşmeler yaptığım ülkelerin liderleriyle ilgili yine notlar ve o ülkelerle ilgili gelen notlar... Malum şu anda tabii bir Rusya- Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Ukrayna ziyaretinden sonra tabii Türkiye 'yi takip eden ülkeler var. Bunlarla bu görüşmeleri de yürütmüş olduk. Öbür tarafta tabii Libya 'da malum gelişmeler var, orayı takip ediyoruz. Aynı şekilde yine Azerbaycan'la ilgili gelişmeler olumlu istikamette yürüyor. Onlar bizi zaten mutlu ediyor. Dünyadan kopuk bir siyaset veya liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz. Gerek Avrupa gerek Amerika , hepsini yakından takip ediyoruz.Muhalefetin spekülatif, elektrik ve doğal gaz konusundaki gayretlerini de boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin anlattığı, yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Televizyonlara baktığımızda Batı'da şu anda elektrik, doğalgaz fiyatları nerelerde. Biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık. Her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz. Biz vatandaşımızı dediğim gibi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.Öncelikle ilgi ve alakanıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Şu an itibarıyla süreç içerisinde ne kırgınlık, ne yorgunluk, bitkinlik olmadı. Ben, iki Sinovac üç de BioNTech oldum. Bu aşıların tesiri ile de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa bir zamanda geçirmiş oldum. Yani 4-5 gün içerisinde aslında biz negatife döndük. Cuma ile birlikte halkımla bütünleşeyim istedim.Herkese çok teşekkür ediyorum. Dün akşam özel kalemden bizi arayan 400'e yakın mesaj vardı. Büyük ihtimalle hepsine döneceğim. Bunun yanında da tabii dünya liderleri aynı şekilde... Onlarla da bir kısmına döndüm bir kısmına da inşallah dönmeye devam edeceğiz. Bu tabii aramızdaki ilişkilerin ne denli sağlam olduğunun da bir ifadesi. Hepsinden çok daha anlamlısı bugün bu bin hatm-i şerifin indirilmiş olması o da bizim için ayrı bir manevi hazdır, manevi bir güçtür. Allah razı olsun.Eşimin rahatsızlığı benden bir gün sonra başladı. O henüz atlatamadı. Şu anda da bütün tedbirlere devam ediyor. Rahatsızlığı inanıyorum ki pazartesi gününe kadar dua ediyorum inşallah atlatır. Çünkü seyahate beraber gitmek gerekiyor. O beni yalnız bırakmaz, muhakkak benimle beraber olması lazım. Rabbim şifalar versin ona da inşallah.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.