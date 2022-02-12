Vatandaşımız için indirimleri sürdüreceğiz

Giriş Tarihi: 12.2.2022

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusunda spekülasyonlarla yaygara kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Vatandaşımızı rahatlatmak için elimizden gelen her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz