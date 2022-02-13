26 günde okuma yazma öğrendi

Şiddet mağduru kadınlara rehberlik, danışmanlık ve yönlendirme hizmetleriyle ihtiyaç duydukları konularda güçlendirici ve destekleyici hizmetler veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
, kadınların eğitim düzeyindeki büyük dönüşüme de destek veriyor. Bu dönüşümlerden birini de 45 yaşındaki D.S. yaşadı. En büyük hayali okuma yazma öğrenmek olan D.S. bakanlığa bağlı kadın konukevinde hayaline 26 günde kavuştu.
Kursta okuma yazma öğrenen D.S., hayatındaki büyük değişimi kaldığı konukevine teşekkür etmek için bir mektup yazarak kaleme aldı. D.S., okuma yazma bilmediği için kadın konukevindeki meslek elemanları tarafından okuma yazma kursuna yönlendirildiğini belirtti. D.S., "8 Kasım'da başlayan okuma yazma maceram 3 Aralık'ta mutlu sona ulaştı. Artık çocuğumla beraber hayallerimizi gerçekleştirmek için para konusunda hesap yapabiliyorum. Çocuğumla beraber daha kaliteli zaman geçirip onunla beraber kitap okuyabilmek beni çok mutlu ediyor" dedi.