Giriş Tarihi: 13.2.2022

26 günde okuma yazma öğrendi Fatma GÖKSU

Kadın konukevindeki kurslar, kadınların hayatlarına umut ışığı oluyor. 45 yaşındaki D.S. de onlardan biri oldu. 26 günde okumayı öğrenen D.S. artık çocuğuyla birlikte kitap okuyor