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Giriş Tarihi: 13.2.2022

26 günde okuma yazma öğrendi

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
26 günde okuma yazma öğrendi

Kadın konukevindeki kurslar, kadınların hayatlarına umut ışığı oluyor. 45 yaşındaki D.S. de onlardan biri oldu. 26 günde okumayı öğrenen D.S. artık çocuğuyla birlikte kitap okuyor

Şiddet mağduru kadınlara rehberlik, danışmanlık ve yönlendirme hizmetleriyle ihtiyaç duydukları konularda güçlendirici ve destekleyici hizmetler veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınların eğitim düzeyindeki büyük dönüşüme de destek veriyor. Bu dönüşümlerden birini de 45 yaşındaki D.S. yaşadı. En büyük hayali okuma yazma öğrenmek olan D.S. bakanlığa bağlı kadın konukevinde hayaline 26 günde kavuştu.
Kursta okuma yazma öğrenen D.S., hayatındaki büyük değişimi kaldığı konukevine teşekkür etmek için bir mektup yazarak kaleme aldı. D.S., okuma yazma bilmediği için kadın konukevindeki meslek elemanları tarafından okuma yazma kursuna yönlendirildiğini belirtti. D.S., "8 Kasım'da başlayan okuma yazma maceram 3 Aralık'ta mutlu sona ulaştı. Artık çocuğumla beraber hayallerimizi gerçekleştirmek için para konusunda hesap yapabiliyorum. Çocuğumla beraber daha kaliteli zaman geçirip onunla beraber kitap okuyabilmek beni çok mutlu ediyor" dedi.
DAP halka arz ediliyor!
DAP halka arz ediliyor!
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26 günde okuma yazma öğrendi
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