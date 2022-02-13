6 parti lideri toplanmıştı! Davet almayan HDP, ittifakı açık şekilde tehdit etti: Bir gün herkes muhtaç olacak

"BİR GÜN HERKES MUHTAÇ OLACAK"

Buldan açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "O altı siyasi partinin içerisinde bir tanesini ayırın, diğerlerinin oy toplamı HDP'nin yarısı bile etmez. İşte bunun için hiç oralı olmanıza gerek yok. Biz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Yolumuz üçüncü yoldur ve bu üçüncü yola bir gün herkes muhtaç olacak, bir gün herkes mecbur olacak, bir gün herkes bizimle görüşmek için yanımıza gelecekler, bizimle görüşmek için randevu isteyecekler, bundan hiç kimsenin kuşkusu ve şüphesi olmasın."