6 parti lideri toplanmıştı! Davet almayan HDP, ittifakı açık şekilde tehdit etti: Bir gün herkes muhtaç olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisi dün bir araya geldi. Liderlerin toplantısı ana gündem maddesi olurken, toplantıda CHP ile yakın ilişkileri olan HDP'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı ve 'HDP ittifak dışı bırakıldı' yorumları yapıldı.
"BİZİ TANIMAYANLARI BİZ HİÇ TANIMIYORUZ"
Masa dışında kalan HDP'nin genel başkanları ve partililer yaptıkları peş peşe açıklamalarla CHP başta olmak üzere masadaki muhalefet partilerini tehdit etti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Niye bu altılının içerisinde HDP yok' diye soranlar oldu. Bizi tanımayanları biz hiç tanımıyoruz, bu da böyle bilinsin. Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz" dedi.
"BİR GÜN HERKES MUHTAÇ OLACAK"
Buldan açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "O altı siyasi partinin içerisinde bir tanesini ayırın, diğerlerinin oy toplamı HDP'nin yarısı bile etmez. İşte bunun için hiç oralı olmanıza gerek yok. Biz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Yolumuz üçüncü yoldur ve bu üçüncü yola bir gün herkes muhtaç olacak, bir gün herkes mecbur olacak, bir gün herkes bizimle görüşmek için yanımıza gelecekler, bizimle görüşmek için randevu isteyecekler, bundan hiç kimsenin kuşkusu ve şüphesi olmasın."
MİTHAT SANCAR DA MUHALEFETİ SERT BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRDİ
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 4. Olağan İlçe Kongresi'nde konuyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP başta olmak üzere toplanan parti liderlerini hedef alan Sancar, "Bugün 6 muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyor, gelsinler çok iyi yapıyorlar. Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogda HDP'yle ilişki kurmayı HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vadettiğini de açıklaması gerekiyor. HDP'yle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır. HDP'ye düşmanca yaklaşan herhangi bir partinin Türkiye'de kendini muhalefet gücü saymaya da hakkı yoktur." şeklinde konuştu.