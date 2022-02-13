BAE ile işbirliğimiz bölgeye olumlu yansıyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri
'nde (BAE
) yayımlanan Khaleej Times gazetesinin Türkiye
özel eki için bir yazı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazısında özetle şu ifadeleri kullandı:
YAKINLAŞMAMIZ YENİ BİR İVME KAZANIYOR:
Türkiye ile BAE arasında başlayan yakınlaşma, karşılıklı ziyaretlerimiz ile yeni bir ivme kazanıyor. İki bölge ülkesi olarak ilişkilerimizin işbirliğine doğru evrilmesinden memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. İnanıyorum ki, iki ülke arasındaki işbirliği alanlarının artması bölgemize de olumlu yansıyacaktır. İlişkilerimizdeki yakınlaşmanın küresel rekabetin yükseldiği bir dönemde gerçekleşmiş olması ayrıca manidardır.
TİCARET HACMİMİZİ 2 KATINA ÇIKARMA AMACINDAYIZ:
BAE'nin, Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkeleri arasında Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olması ayrıca önem taşımaktadır. Son 10 yılda iki ülke arasındaki petrol dışı ticaret, yaklaşık 89.6 milyar dolar civarında gerçekleşmiş olup, ticaret hacmi her geçen yıl artmaktadır. Ticaret hacmimizi önümüzdeki yıllarda iki katına çıkarma amacındayız.
İKİ ÜLKENİN İŞBİRLİĞİNİN TEMELLERİNİ ATTIK:
24 Kasım 2021'de Abu Dabi Veliaht Prensi kardeşim Şeyh Muhammed bin Zayid el Nahyan'ın Ankara ziyareti ile Türkiye-BAE ilişkilerinde yeni bir sayfa açmanın bahtiyarlığın yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde BAE'ye gerçekleştireceğim ziyaret, işbirliğimizi daha da ileriye taşımamıza vesile olacaktır. Enerji, sağlık, tarım, lojistik, altyapı, finans, turizm, iklim değişikliği, enerji, su ve gıda güvenliği konularında işbirliğini ilerletmeyi hedefliyoruz.