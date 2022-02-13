Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına böyle seslendi: Bu ülkede bir şey yapılacaksa AK Parti yapar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun İl Başkanlığı kapsamında yapılan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlandı. Teşkilata birlik mesajı veren Başkan Erdoğan "Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevireceğiz. Bu ülkede bir şey yapılacaksa AK Parti yapar" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın telefonunu açarak teşkilata seslendi. Başkan Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.

Başkan Erdoğan: "Bu ülkede bir şey yapılacaksa AK Parti yapar" | Video

"BU ÜLKEDE BİR ŞEY YAPARSA AK PARTİ YAPAR"

Başkan Erdoğan telefonla partililere hitap etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevireceğiz. Yaptıklarımızı anlatacağız, fitneyle işimiz yok. Bu ülkede bir şey yapılacaksa AK Parti yapar." şeklinde konuştu.

ALKIŞ VE TEZAHÜRATLAR

Toplantıya katılan partililer Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Başkan Erdoğan alkışların ve destek tezahüratlarının ardından sözlerini şu ifadelerle noktaladı;